Андрей Кондрашов назначен гендиректором ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Журналист Андрей Кондрашов ВГТРК назначен генеральным директором ТАСС. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства.

Сергей Михайлов освобожден от должности гендиректора холдинга по собственному желанию. Михайлов руководил ТАСС с 17 сентября 2012 года.

Андрей Кондрашов - российский журналист и телеведущий. Он родился в 1973 году в Алма-Ате, окончил факультет журналистики Независимого эколого-политологического университета в Москве. Позднее он окончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте по специальности "Политология".

С 1991 года Кондрашов работал на телевидении. Он был собственным корреспондентом ВГТРК в Центральной Азии, освещал работу Госдумы, входил в состав кремлевского пула, вел программы "Вести" и "Вести недели". В 2018 году он стал заместителем генерального директора ВГТРК и в этой должности курировал информационное направление холдинга.