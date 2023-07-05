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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Ввоз подержанных иномарок через Владивосток в I полугодии удвоился

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Импорт подержанных автомобилей, ввозимых для личного пользования, через Владивостокскую таможню в первом полугодии 2023 года увеличился в два раза, сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы РФ.

"Физлица продолжают активно везти подержанные автомобили через Дальний Восток - в основном японские и корейские. Владивостокская таможня за январь-июнь 2023 года оформила более 130 тыс. авто для личного пользования. Это в два раза больше, чем в первом полугодии прошлого года", - говорится в сообщении.

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Июнь стал рекордным по количеству оформленных машин - более 28 тыс. штук, это на несколько сотен машин превосходит рекорд ноября прошлого года. По-прежнему около 80% приходится на автомобили из Японии: Toyota, Mazda, Nissan, Honda и Subaru. Далее следует корейский автопром: Hyundai, Genesis, SsangYong и Kia. Единицы машин ввозятся из Китая.

"Резкий рост ввоза иномарок произошел в прошлом году из-за ряда факторов: введенных санкций в отношении России, ухода с российского рынка крупных международных автомобильных компаний, выгодного курса валют и дефицита новых автомобилей, что продолжает сохранять динамику ввоза автомобилей на сегодняшний день", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ввоз подержанных автомобилей через порт Владивосток (основной пункт ввоза импортных автомобилей на Дальнем Востоке) в 2022 году вырос в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом, до более чем 197 тыс. штук.

ФТС Владивосток
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