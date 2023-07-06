Кремль запросит у МИД данные о похищении в Ираке гражданки России и Израиля

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Кремль запросит у российского МИД информацию о заявлении офиса премьер-министра Израиля о том, что в Ираке удерживают в заложниках гражданку России и Израиля Елизавету Цурков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, мы не располагаем такой информацией. Обязательно поинтересуемся в Министерстве иностранных дел, потому что меры по защите интересов обычно предпринимаются по линии наших дипломатических ведомств", - сказал он на брифинге.

Канцелярия Нетаньяху 5 июля сообщила, что Елизавета Цурков была захвачена в Ираке еще в марте. В Израиле считают, что ее удерживают боевики иракского шиитского формирования "Хезболла". Ответственность за ее жизнь канцелярия возложила на власти Ирака. По данным израильской стороны, Цурков жива и чувствует себя настолько хорошо, насколько это позволяют обстоятельства.

Дипломатические источники израильских СМИ заверили, что израильские власти со своей стороны делают все возможное для ее освобождения и возвращения в Израиль и задействуют все возможные каналы.

По предварительным данным дипломатов, Цурков въехала в Ирак по российскому паспорту, чтобы собирать там материал для кандидатской диссертации, которую она пишет в университете Принстона. Таким же образом она могла посетить Ливан и Сирию, вопреки законодательному запрету гражданам Израиля посещать враждебно настроенные страны.