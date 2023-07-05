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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:21

В Ираке удерживают в заложниках женщину с гражданством России и Израиля

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Ираке несколько месяцев назад похитили и не отпускают гражданку Израиля Елизавету Цурков, у которой есть и гражданство России, сообщила канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет Jerusalem Post.

В правительстве считают, что Цурков захватили боевики шиитского формирования "Хезболла" в Ираке еще в марте 2023 года.

Дипломатические источники заверили, что израильские власти со своей стороны делают все возможное для ее освобождения и возвращения в Израиль, задействуют все возможные каналы и находятся на связи с ее семьей.

В офисе Нетаньяху возложили на власти Ирака ответственность за жизнь и безопасность похищенной. По данным израильских властей, она жива и чувствует себя настолько хорошо, насколько это позволяют обстоятельства. Подробностей о том, что делается для ее освобождения, собеседники газеты не раскрыли.

Цурков въехала в Ирак по российскому паспорту, чтобы собирать там материал для кандидатской диссертации, которую она пишет в университете Принстона, рассказал Jerusalem Post высокопоставленный дипломат. По его словам, не исключается, что она также побывала в Ливане и Сирии. Он напомнил, что гражданам Израиля по закону запрещено посещать враждебно настроенные страны, даже по паспорту третьей страны.

Израиль Хезболла Биньямин Нетаньяху Елизавета Цурков Ирак
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