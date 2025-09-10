Поиск

Трамп сообщил об освобождении похищенной в Багдаде Елизаветы Цурковой

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил об освобождении гражданки Израиля и России Елизаветы Цурковой, которая была похищена в 2023 году военизированной группировкой "Катаиб Хезболла" в Багдаде.

"Я рад сообщить, что Елизавета Цуркова, студент Принстонского университета, чья сестра является гражданкой США, только что была освобождена группировкой "Катаиб Хезболла" и сейчас находится в посольстве США в Ираке после многих месяцев пыток", - написал он в социальной сети Truth Social во вторник.

Вместе с тем Трамп призвал ХАМАС освободить израильских заложников, содержащихся в секторе Газа.

Цуркова пропала в Багдаде в 2023 году. По данным арабских СМИ, девушка длительное время находилась в иракской столице до исчезновения, она взяла интервью у сторонников лидера местных шиитов Муктады ас-Садра. Кроме того, СМИ сообщали, что Цуркову, предположительно, похитили члены военизированной группировки, имеющей связи с Ираном.

В свою очередь власти Израиля заявляли, что Цуркова въехала в Ирак по российскому паспорту, и что она неоднократно так поступала ранее.

