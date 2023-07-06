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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Правительство РФ сохранит господдержку общепита при введении акциза на сладкие напитки

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ сохранит господдержку предприятий сферы обслуживания, прежде всего общепита, при введении акциза на сладкие напитки.

"Подготовлены корректировки к законопроекту для сохранения мер государственной помощи, в первую очередь, для кафе, гостиниц и других организаций именно сферы обслуживания и общепита, которые реализуют сладкие напитки", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Он напомнил, что акциз на сахаросодержащие напитки был введен с 1 июля этого года. Это ограничило их производителям и продавцам доступ к некоторым программам поддержки. Размер акциза составляет 7 рублей на 1 литр.

Как сообщалось, под это налогообложение подпадают сахаросодержащие безалкогольные напитки, произведенные с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ (сахар, глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза, сироп с сахаром, мед), количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 граммов на 100 мл. Речь идет о продукции, которая упакована в потребительскую тару.

Михаил Мишустин РФ
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