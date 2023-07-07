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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

В Кремле заявили, что пока не видят никаких перспектив для переговоров с Киевом

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Никаких перспектив для переговорного процесса между Россией и Украиной пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"На самых различных уровнях, включая высшие, мы говорили о том, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом. Но пока никаких перспектив для этого переговорного процесса мы не усматриваем", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация на Украине должна измениться к осени, и о возможном начале переговоров.

"Для нас важно достигнуть стоящих перед нами целей. Они могут быть достигнуты разными путями. Но в настоящий момент, к сожалению, политико-дипломатические средства являются недоступными", - добавил Песков.

По его словам, причины тому заключаются в "отрицании такой возможности киевским режимом, а также ярко выраженной несклонности к такому процессу со стороны, в первую очередь, Вашингтона, который оказывает прямое влияние и осуществляет прямое руководство киевским режимом".

Дмитрий Песков Украина
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