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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Два человека погибли при обстреле херсонских Алешек со стороны ВСУ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Город Алешки на левом берегу Днепра в Херсонской области попал под артобстрел со стороны вооруженных сил Украины, два жителя погибли, сообщил представитель экстренных служб региона журналистам в субботу.

Еще один человек получил ранение средней тяжести.

По данным экстренных служб, всего за последние сутки по Алешкам было выпущено 57 снарядов.

Кроме того, под обстрел из ствольной артиллерии попала гражданская инфраструктура городов Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, а также поселков Солонцы, Корсунка и Саги.

Алешки Херсонская область
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