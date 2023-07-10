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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:10

Минэкономразвития предложило ввести приоритет уплаты налогов банкротами

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает закрепить в законе о несостоятельности норму о приоритетности уплаты компаниями-банкротами налогов, в том числе с продажи имущества на торгах. Они будут отнесены к текущим платежам и будут вноситься до расчета с конкурсными кредиторами после полного погашения долгов предприятия по зарплате.

Об этом говорится в законопроекте, опубликованном для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Эти поправки в закон о несостоятельности министерство разработало для исполнения постановления Конституционного суда, который в мае 2023 года поручил правительству устранить законодательную неопределенность в вопросе очередности уплаты организациями-банкротами налога на прибыль при продаже их имущества с торгов (по закону возникшие после начала банкротства налоги относятся к пятой очереди текущих платежей, но перечня таких обязательств нет). При этом КС усомнился в допустимости приоритетного - до расчета с другими кредиторами - уплаты этого налога. В связи с этим суд решил, что до внесения изменений в законодательство он выплачивается в составе третьей очереди реестровых требований.

Разработанный Минэкономразвития законопроект относит к текущим обязательствам "обязательные платежи, возникшие (восстановленные) после даты принятия заявления о признании должника банкротом", то есть налоги, не делая исключения для налога на прибыль.

Однако расчет с казной будет производиться банкротом только после погашения долгов по оплате труда сотрудников, накопившихся за время как после, так и до инициирования дела о несостоятельности организации (текущих платежей и включенных в реестр требований). Для этого в законопроекте предлагается гасить "старые" зарплатные долги предприятий за счет средств, которые должны были достаться налоговой службе в рамках расчета по текущим обязательствам. После этого она займет место в начале очереди на погашение реестровых долгов, до остальных конкурсных кредиторов.

Кроме того, Минэкономразвития предлагает закрепить в законе список налогов, которые в преимущественном порядке уплачиваются за счет средств от продажи заложенного имущества банкрота. Проект относит к ним налог на имущество организаций, налог на имущество физических лиц, земельный налог и транспортный налог - при условии, что объектом налогообложения признается имущество, являющееся предметом залога.

Согласно действующим правилам, залогодержатель получает 70% (по долгам по кредитам - 80%) при продаже залога в ходе дела о несостоятельности должника, оставшаяся сумма идет на погашение долга кредиторов первой и второй очереди и судебных расходов. Однако еще до распределения денег из полученной суммы должны быть вычтены средства, потраченные на обеспечение сохранности предмета залога и реализацию его на торгах.

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