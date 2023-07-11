Принят закон о проведении электронных рыбных аукционов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении и в целом закон, который с 1 сентября 2024 года вводит в РФ практику проведения электронных аукционов в рыболовстве.

Законопроект (№1070692-7) был внесен в парламент правительством в начале декабря 2020 года и с тех пор проходил согласование в ведомствах.

Принятый закон меняет порядок заключения договоров пользования рыболовным участком, договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов и договоров пользования водными биоресурсами, предусмотрев, что указанные договоры заключаются по результатам проведения аукционов в электронной форме. Сейчас договоры о закреплении долей квот добычи и пользования водными биоресурсами заключаются по результатам проведения "молоточных" аукционов, а договоры пользования рыболовным участком – по результатам конкурса на право заключения таких договоров.

Планируется, что аукционы будут проводиться на электронной площадке, оператор которой включен в перечень официальных площадок в рамках закона о госзакупках. Организатором аукционов может быть уполномоченный орган государственной власти, либо привлеченная им специализированная организация.

Законопроект также вводит реестр недобросовестных участников аукциона в электронной форме. Это компании, ставшие победителями аукционов и уклонившиеся от заключения договоров.

Принятый закон также уточняет правила вылова анадромных видов рыб на основании договоров с лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, а также гражданами, осуществляющими любительское рыболовство.