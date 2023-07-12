Минобороны РФ заявило о разведывательно-поисковых действиях на островах в районе Антоновского моста

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Российские штурмовые группы ведут разведывательно-поисковые действия на островах в районе Антоновского моста на херсонском направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, в результате огневого поражения в течение суток потери украинских сил составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США.

5 июля российские военные заявляли об уничтожении беспилотниками группы украинских военнослужащих и быстроходного катера с диверсантами в районе Антоновского моста. 2 июля Минобороны РФ сообщало, что на херсонском направлении завершена операция по уничтожению украинских подразделений, высадившихся на острове Антоновский в районе одноименного моста.

Тридцать атак украинской армии отражены за минувшие сутки на донецком направлении, сообщил Конашенков.

"В течение суток вооружённые силы Украины продолжили попытки наступления на донецком, южно-донецком и красно-лиманском направлениях. На донецком направлении мужественными и грамотными действиями подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии за сутки успешно отражены 30 атак противника", - сказал он.

По его словам, атаки отражены в районах населённых пунктов Золотарёвка (ЛНР), Спорное, Клещеевка, Андреевка, Соль, Северное, Весёлое, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Петровское (ДНР). Конашенков сообщил, что еще две атаки противника отражены в Запорожской области, две - на красно-лиманском и три - на купянском направлениях.

Конашенков сообщил, что нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в двух районах западнее населённых пунктов Андреевка и Клещеевка (ДНР).

На донецком направлении, сказал Конашенков, "в ходе боевых действий уничтожено до 335 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также буксируемая гаубица "FH-70" производства Великобритании".

На южно-донецком направлении действиями обороняющихся подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в направлении населенного пункта Старомайорское (ДНР), а также пресечена разведка боем противника в районе города Угледар (ДНР), сообщил официальный представитель Минобороны России.

В районах населенных пунктов Сторожевое, Макаровка (ДНР) и Приютное Запорожской области нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ. В районе населенного пункта Сладкое (ДНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, сказал Конашенков.

На запорожском направлении, сообщил он, действиями российских войск отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

"Кроме того, ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Марфополь, Работино и Луговское Запорожской области", - сообщил Конашенков.

По его данным, "за сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 240 украинских военнослужащих, девять боевых машин пехоты, два бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

"Также, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ", - сказал Конашенков.

На красно-лиманском направлении, сообщил он, огнем подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки противника, силами до мотопехотного взвода каждая, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торское (ДНР) и Кармазиновка (ЛНР).

В районе населенного пункта Терны (ДНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва и Кузьмино (ЛНР), сообщил Конашенков.

По его словам, "за сутки уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также самоходная гаубица "Акация"".

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск, оперативно-тактической и армейской авиацией, а также артиллерией успешно отражены три атаки противника в районе населённого пункта Новосёловское Луганской народной республики. В районах населённых пунктов Молчаново, Новомлынск, Ивановка Харьковской области и Артёмовка Луганской народной республики поражена живая сила и техника ВСУ. За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, а также два автомобиля", - сообщил официальный представитель министерства обороны РФ.

В Одесской области уничтожены склады топлива ВСУ.

"В районах населенных пунктов Малодолинское и Черноморск Одесской области уничтожены склады топлива для украинской военной техники", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

По его данным, в районе населенного пункта Ямполь Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й бригады нацгвардии Украины.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка Донецкой народной республики сбит в воздухе вертолет Ми-24 воздушных сил Украины", - сказал Конашенков.

"В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ", - заявил он.

Конашенков сообщил, что средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре крылатые ракеты Storm Shadow и 15 беспилотников в ряде районов.