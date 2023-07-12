Пожар произошел на предприятии "СИБУР-Нефтехима" в Дзержинске

Горит производство окиси этилена и гликолей

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Дзержинске пожарных днем 12 июля вызвали по сигналу о пожаре в восточной промышленной зоне города, сообщило управление МЧС по Нижегородской области.

"В 14:05 поступило сообщение о пожаре по адресу: Дзержинск, Автозаводское шоссе, дом 65. На место направлены пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "СИБУРа", "на производстве окиси этилена и гликолей "Сибур-Нефтехима" произошло возгорание".

"Силы и средства экстренных служб осуществляют локализацию и ликвидацию последствий происшествия. Производство временно остановлено. Персонал эвакуирован. Угрозы жизни и здоровью населения нет. Ведется мониторинг состояния атмосферного воздуха", - заявили в компании.