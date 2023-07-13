"СИБУР" запустит горевшее предприятие в Дзержинске после восстановительных работ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - "СИБУР-Нефтехим" возобновит выпуск продукции на пострадавшем от возгорания производстве окиси этилена и гликолей (ПОЭиГ, Дзержинск) после завершения восстановительных работ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "СИБУРа".

Восстановительные работы уже начались, причины и обстоятельства пожара расследуются.

Участок непредельных углеводородов, производство акриловой кислоты и эфиров, а также энергопроизводство "СИБУР-Нефтехима" работают в штатном режиме, отметили в компании.

Пожар на ПОЭиГ произошел 12 июля, производство на предприятии было остановлено, персонал эвакуирован. Возгорание, площадь которого составила около 100 кв. м было ликвидировано силами МЧС. Никто из сотрудников предприятия и подрядных организаций не пострадал, превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны предприятия и ближайшей зоны жилой застройки не выявлено.

В Нижегородской области работают несколько предприятий "СИБУРа": "СИБУР-Нефтехим" - площадка в Дзержинске (выпускает окись этилена, этиленгликоли, акриловую кислоту и эфиры), "СИБУР-Кстово" - площадка в Кстово (выпускает этилен, пропилен, бензол, бутилен-бутадиеновую фракцию, ароматические углеводороды, тяжелую пиролизную смолу). "РусВинил" (Кстово, производит поливинилхлорид и каустическую соду). Предприятие "Биаксплен" в Балахне производит БОПП-пленки.