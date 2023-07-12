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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Горняков эвакуировали из шахты в Кузбассе из-за аварии

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Горняки покинули шахту "Распадская-Коксовая" в кузбасском Междуреченске, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Все выведены на поверхность", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о начале эвакуации. По данным экстренных служб, из-за аварийной ситуации остановился вентилятор главного проветривания шахты.

В "Распадской угольной компании" (управляет шахтой и другими активами ПАО "Распадская") "Интерфаксу" подтвердили, что вывели всех горняков на поверхность.

Кемеровская область
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