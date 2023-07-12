Дума приняла закон о приоритетных платежах компаний-банкротов за критически важные ресурсы

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном чтении законопроект № 212656-8, призванный гарантировать приоритетность расходов предприятий-банкротов, прекращение выделения средств на которые может вызвать техногенную катастрофу.

Правительство внесло эти поправки в парламент в октябре 2022 года. Они были подготовлены во исполнение решения Конституционного суда, который в феврале 2022 года признал неконституционными нормы закона о банкротстве, мешавшие предприятиям-банкротам в приоритетном порядке расплачиваться за энергоресурсы. Тогда КС предписал "незамедлительно" скорректировать закон банкротстве, гарантировав внеочередную оплату энергоресурсов организацией-банкротом, эксплуатирующей опасный производственный объект, для предотвращения на нем техногенных катастроф.

В текущей редакции закон о несостоятельности предусматривает, что "преимущественно перед любыми другими" должны производиться расходы предприятий-банкротов, прекращение которых может привести к остановке тех или иных объектов и, как следствие, к техногенной катастрофе (абзац 2 пункта 1 статьи 134 закона о банкротстве). Но суды, как правило, руководствуются упомянутой нормой лишь в случаях, когда риски очевидны, считают авторы инициативы.

В связи с этим правительство предложило указать в законе о банкротстве критерии для оценки таких рисков. В качестве таковых, в частности, могут рассматриваться возможное повреждение объекта из-за охлаждения или перегрева либо отсутствия техобслуживания, нарушение норм безопасности в отношении персонала и окружающей среды, а также другие факторы.

Документ устанавливает, что подтверждать реальность угрозы катастрофы и наступления негативных последствий не требуется, "если такая необходимость с очевидностью не вытекает из обстановки". Также не требуется подтверждения упомянутых рисков, если ранее они были зафиксированы при проведении контрольного или надзорного мероприятия. Однако при необходимости вероятность внештатной ситуации арбитражному управляющему, который руководит предприятием-банкротом, может подтвердить профильный госорган, который отвечает за контроль и надзор в соответствующей отрасли.

Суд, в свою очередь, может обязать кредитора, задолженность перед которым погашается вне очереди, продолжать поставку ресурса, необходимого для обеспечения безопасности на соответствующем объекта.

Принятый документ оговаривает также, что приоритетно могут оплачиваться и эксплуатационные расходы, если они необходимы для минимизации риска катастрофы. Для этого предлагается оценивать влияние этих расходов на сохранение, увеличение или снижение угрозы, например в результате изменения воздействия внешней среды из-за прекращения снабжения энергетическим ресурсом опасного производственного объекта в целом или отдельных его элементов.

Также в законе указывается, что во внеочередном порядке оплачиваются расходы в размере "минимально необходимом" для снижения риска возникновения катастроф, а сведения об осуществлении таких платежей арбитражный управляющий должен размещать в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве ("Федресурсе", fedresurs.ru).