Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Ограничения при строительстве беговых, лыжных и велодорожек в лесах могут исключить

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому предлагается снять ограничения при строительстве беговых, лыжных и велодорожек в лесах.

"На части площади, не превышающей 20% площади предоставленного для осуществления рекреационной деятельности лесного участка, общей площадью, не превышающей 1 га и не занятой лесными насаждениями, допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства для оказания услуг в сфере туризма, развития физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, а также возведение, эксплуатация и демонтаж для указанных целей некапитальных строений, сооружений, предусмотренных перечнем объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, и перечнем некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, указанными в части 10 статьи 21 и части 3 статьи 211 настоящего кодекса. Ограничения, установленные в части 3 настоящей статьи, не распространяются при размещении велосипедных и беговых дорожек, троп, лыжных и роллерных трасс, площадок для игр (детских), занятий спортом", - говорится в документе.

Авторы проекта предлагают убрать из правил о выделении на лесных участках рекреационных зон требование о максимальной площади под беговые, велосипедные и лыжные дорожки в размере не более 1 га.

Проект внесли 22 июня 2023 года. Изменения предлагают внести в Лесной кодекс РФ и 98 статью Земельного кодекса.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тесты на сложные инструменты удались трети проходивших их инвесторов

Тесты на сложные инструменты удались трети проходивших их инвесторов

Принят закон о праве регионов выбирать меры против бездомных животных

Российские военные сообщили о вылете МиГ-31 из-за самолета ВВС Норвегии

Утвержден договор о передаче Троице-Сергиевой лавре иконы Святой Троицы Рублева

Утвержден договор о передаче Троице-Сергиевой лавре иконы Святой Троицы Рублева

Три месячных нормы осадков выпало за сутки в Туапсинском районе Кубани

Банк России сообщил о нарушении экспортных планов сибирских угольщиков

Пожар произошел на предприятии "СИБУР-Нефтехима" в Дзержинске

Пожар произошел на предприятии "СИБУР-Нефтехима" в Дзержинске

Число подтопленных дворов в Туапсинском районе Кубани выросло вдвое

Зарегистрированы еще четыре кандидата в мэры Москвы

В Туапсинском районе четыре человека пропали после наводнения

В Туапсинском районе четыре человека пропали после наводнения
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });