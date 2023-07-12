Ограничения при строительстве беговых, лыжных и велодорожек в лесах могут исключить

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому предлагается снять ограничения при строительстве беговых, лыжных и велодорожек в лесах.

"На части площади, не превышающей 20% площади предоставленного для осуществления рекреационной деятельности лесного участка, общей площадью, не превышающей 1 га и не занятой лесными насаждениями, допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства для оказания услуг в сфере туризма, развития физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, а также возведение, эксплуатация и демонтаж для указанных целей некапитальных строений, сооружений, предусмотренных перечнем объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, и перечнем некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, указанными в части 10 статьи 21 и части 3 статьи 211 настоящего кодекса. Ограничения, установленные в части 3 настоящей статьи, не распространяются при размещении велосипедных и беговых дорожек, троп, лыжных и роллерных трасс, площадок для игр (детских), занятий спортом", - говорится в документе.

Авторы проекта предлагают убрать из правил о выделении на лесных участках рекреационных зон требование о максимальной площади под беговые, велосипедные и лыжные дорожки в размере не более 1 га.

Проект внесли 22 июня 2023 года. Изменения предлагают внести в Лесной кодекс РФ и 98 статью Земельного кодекса.