Путин и молодые ученые обсудят приоритетные задачи в развитии технологий вычисления

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг, 13 июля примет участие в пленарном заседании Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", который открывает серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению инновационных практик технологического развития страны, сообщила пресс-служба Кремля в среду.

"Молодые ученые обсудят с президентом России приоритетные задачи в развитии технологий вычисления и передачи данных, их потенциал для роста экономики и повышения качества жизни людей", - говорится в сообщении.

"Перед началом пленарной сессии Путин осмотрит выставку передовых разработок в области квантовых технологий ГК "Росатом" и ОАО "РЖД", - добавили в пресс-службе.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал журналистам, что на форуме ожидается достаточно объемное выступление Путина.