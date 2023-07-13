Лавров назвал опасной тенденцией желание Японии и Южной Кореи разместить ядерное оружие

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал опасной тенденцией желание Японии и Южной Кореи обзавестись собственным ядерным оружием.

"(НАТО - ИФ) уже проводится тезис о том, что безопасность в Евроатлантике, и в Индо-Тихоокеанском регионе, как они его называют, неделима. Уже части военной инфраструктуры НАТО планируют передвигать в этот регион, в том числе в те страны, которые были приглашены на вильнюсский саммит, имею в виду Австралию, Новую Зеландию, Японию, Корею. Япония с Кореей, кстати говоря, уже дают сигнал о том, что они не прочь у себя разместить американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным, - это очень серьезная опасная тенденция", - заявил Лавров в четверг на пресс-конференции в Джакарте.

Он отметил, что эта тема обсуждалась с коллегами по АСЕАН, с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.