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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Лавров назвал опасной тенденцией желание Японии и Южной Кореи разместить ядерное оружие

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал опасной тенденцией желание Японии и Южной Кореи обзавестись собственным ядерным оружием.

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"(НАТО - ИФ) уже проводится тезис о том, что безопасность в Евроатлантике, и в Индо-Тихоокеанском регионе, как они его называют, неделима. Уже части военной инфраструктуры НАТО планируют передвигать в этот регион, в том числе в те страны, которые были приглашены на вильнюсский саммит, имею в виду Австралию, Новую Зеландию, Японию, Корею. Япония с Кореей, кстати говоря, уже дают сигнал о том, что они не прочь у себя разместить американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным, - это очень серьезная опасная тенденция", - заявил Лавров в четверг на пресс-конференции в Джакарте.

Он отметил, что эта тема обсуждалась с коллегами по АСЕАН, с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.

Сергей Лавров Япония Южная Корея
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