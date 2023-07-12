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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

НАТО не отказывается от идеи открыть офис в Токио

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - НАТО не свернула планы учредить офис в Токио, однако в организации изучат это предложение позднее, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Создание офиса связи НАТО – все еще в повестке дня, этот вопрос рассмотрят в будущем", - сказал он на пресс-конференции.

Столтенберг не уточнил, когда именно в НАТО могут принять решение об учреждении офиса в Токио и когда его могут открыть.

Он также сообщил, что в среду провел переговоры с премьером Японии Фумио Кисидой, в ходе которых стороны отметили важность усиления партнерства между НАТО и Токио.

Япония и НАТО с 2007 года обсуждают возможность открытия офиса альянса в Токио. Япония открыла свое представительство в НАТО в Брюсселе в 2018 году. Премьер Кисида в прошлом году стал первым японским лидером, посетившим саммит НАТО.

Ранее в июне Nikkei со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что НАТО может отложить свое решение о создании отделения в Токио до осени или позже. По информации источников, Франция выступила против идеи создания отделения НАТО в Токио, заботясь об отношениях с Китаем.

Для принятия решения требовалась единогласная поддержка на саммите НАТО в Вильнюсе.

Вместе с тем Столтенберг заявлял, что альянс усиливает партнерство со странами Азиатско-Тихоокеанского региона ввиду вызова, исходящего от КНР, но не планирует расширяться на Азию.

Йенс Столтенберг НАТО Токио Япония
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