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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Дума разрешила бесплатную выдачу электронных копий уставов компаний из ЕГРЮЛ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, разрешающий бесплатно заказать из единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ) электронные копии устава компании и внесенных в него изменений.

Документ (№332018-8) вносит изменения в статью 7 закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Правительство РФ, внося соответствующий документ в Госдуму, указывало, что изменения позволят сократить бумажный документооборот и снизить затраты запрашивающего этот документ лица.

Сейчас копию учредительного документа юрлица и внесенных в него изменений можно получить в налоговом органе в виде бумажного экземпляра. Плата за эту услугу составляет 200 рублей за каждый экземпляр в обычном порядке, 400 рублей - за срочное предоставление копии.

Госдума
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