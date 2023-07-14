Госдума приняла закон о возможности приватизации газораспределительных сетей

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о возможности приватизации в России сетей газораспределения и сетей газопотребления.

Документ (№1246367-7) в сентябре 2021 года внесла в парламент группа сенаторов.

Закон о приватизации дополняется новой статьей 30.5: "Особенности приватизации сетей газораспределения, сетей газопотребления и объектов таких сетей". Приватизации могут подлежать как сети в составе государственного и муниципального имущества, так и в составе имущественного комплекса унитарных предприятий. Законопроект закрепляет преимущественное право покупки объектов газоснабжения за газораспределительными организациями при условии, что такие объекты находятся у газораспределительных организаций в аренде или безвозмездном срочном пользовании непрерывно в течение двух и более лет.

Уступка преимущественного права на приобретение приватизируемого объекта газоснабжения не допускается.

"При использовании преимущественного права покупки объекта газоснабжения стоимость объекта газоснабжения принимается равной его рыночной стоимости, определенной в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности", - говорится в принятом законе.

В итоговый текст закона также вошла норма запрете на приватизацию частей газораспределительных сетей. "В отношении объектов газоснабжения устанавливается принцип их целостности и единства, разделение (дробление) объектов газоснабжения на части не допускается", - говорится в принятом законе. Также предусматривается необходимость прописывать в контрактах на продажу объектов газоснабжения в качестве существенного условия - обременение эксплуатационными обязательствами. "В случае отсутствия в договоре купли-продажи объекта газоснабжения существенного условия, предусматривающего обременение объекта газоснабжения эксплуатационными обязательствами, сделка приватизации объекта газоснабжения является ничтожной", - говорится в принятом законе.

В пояснительной записке к документу ранее указывалось на коллизию в законодательстве, по которой несмотря на то, что объекты газоснабжения включаются в планы приватизации, судебная практика показывает, что однозначной позиции о законности таких решений не выработано. В одних случаях суды делают вывод о том, что законодательством РФ приватизация объектов газоснабжения запрещена (определение Верховного Суда РФ от 07.09.2017 №308-ЭС17-11970), в других - что объекты газоснабжения могут быть приватизированы при соблюдении определенных условий (определение Верховного Суда РФ от 18.09.2018 №307-ЭС18-13455).

По мнению авторов, прямое закрепление в законе о приватизации нормы о возможности приватизации объектов газоснабжения также позволит обеспечить их надлежащее содержание лицами, обладающими необходимой компетенцией в сфере газоснабжения.

Законопроект подготовлен сенаторами Андреем Кутеповым и Геннадием Орденовым и вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.