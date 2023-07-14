Захарова предупредила об эскалации из-за поставок Украине ракет SCALP

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Представитель российского МИД Мария Захарова назвала решение Франции поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия SCALP безответственным и направленным на эскалацию конфликта. Она заявила это журналу "Международная жизнь".

"После предоставления САУ "Цезарь", ЗРК "Кроталь" и танков "АМХ-10RC" французское руководство приняло очередное безответственное решение снабдить киевский режим еще и ракетами дальнего радиуса действия "SCALP". Таким образом, Париж целенаправленно и осознанно сделал еще один шаг в сторону эскалации украинского конфликта", - сказала она.

По ее словам, "никакие поставки западного вооружения и техники не способны изменить хода специальной военной операции, цели и задачи которой будут непременно исполнены".

11 июля пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал это решение Франции ошибочным и опасным для украинской стороны, поскольку оно вынудит Россию принять контрмеры.

Он заявил тогда: "Еще раз повторяем принципиальный подход в отношении подобных решений: эти решения не могут и не способны повлиять на ход событий в рамках СВО. Они могут только утяжелить участь украинского, киевского режима".