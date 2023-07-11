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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Макрон подтвердил планы передать Украине дальнобойные ракеты SCALP

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Франция поставит Украине многоцелевые высокоточные крылатые ракеты большой дальности SCALP, заявил президент Эммануэль Макрон в Вильнюсе перед началом саммита НАТО. Об этом пишет Le Monde.

"Я думаю, для нас сегодня важно направить послание поддержки Украине, продемонстрировать единство НАТО и проявить решимость в том, чтобы не допустить победы России", - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что ракеты будут использоваться исключительно для защиты украинской территории.

Крылатые ракеты системы "воздух-земля" Storm Shadow, которые во Франции называются SCALP, являются совместной разработкой Франции и Великобритании. Их дальность превышает 250 км, Le Monde отмечает, что пока это ракеты максимальной дальности, полученные Киевом от Запада. По данным журнала Défense et sécurité internationale, всего у Франции меньше 400 таких ракет.

Ранее передать Украине управляемые ракеты "воздух-земля" решила Великобритания.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал это решение Макрона ошибочным и опасным для украинской стороны, поскольку оно вынудит Россию принять контрмеры.

Он заявил: "Еще раз повторяем принципиальный подход в отношении подобных решений: эти решения не могут и не способны повлиять на ход событий в рамках СВО. Они могут только утяжелить участь украинского, киевского режима".

Великобритания Дмитрий Песков НАТО Франция Украина Эммануэль Макрон SCALP
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