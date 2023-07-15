Очередь на Крымский мост со стороны Крыма превысила пробку с Кубани

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Крыма к 12:00 субботы выросла на 100 машин - теперь она больше, чем в обратном направлении, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"12:00: в очереди со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 350 транспортных средств. Время ожидания более часа", - говорится в сообщении.

Часом ранее в очереди со стороны Тамани находилось 320 автомобилей (время ожидания составляло более часа), со стороны Керчи - 245 автомобилей (время ожидания - около часа).

Пробки при въезде на мост в обоих направлениях возникали ранее из-за большого потока туристов и временной остановки движения. Причиной образования затора утром называлась пересменка персонала на досмотровых пунктах.

В настоящее время на Крымский мост пускают только легковые автомобили и автобусы. Все транспортные средства подлежат обязательному досмотру, причем все автобусы проходят через сканер. Туда же отправляются автомобили, владельцы которых не могут выгрузить вещи на ручной досмотр.