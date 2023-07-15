Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Очередь на Крымский мост со стороны Крыма превысила пробку с Кубани

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Крыма к 12:00 субботы выросла на 100 машин - теперь она больше, чем в обратном направлении, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"12:00: в очереди со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 350 транспортных средств. Время ожидания более часа", - говорится в сообщении.

Часом ранее в очереди со стороны Тамани находилось 320 автомобилей (время ожидания составляло более часа), со стороны Керчи - 245 автомобилей (время ожидания - около часа).

Пробки при въезде на мост в обоих направлениях возникали ранее из-за большого потока туристов и временной остановки движения. Причиной образования затора утром называлась пересменка персонала на досмотровых пунктах.

В настоящее время на Крымский мост пускают только легковые автомобили и автобусы. Все транспортные средства подлежат обязательному досмотру, причем все автобусы проходят через сканер. Туда же отправляются автомобили, владельцы которых не могут выгрузить вещи на ручной досмотр.

Крым Крымский мост Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России завершился весенний призыв в армию

В России завершился весенний призыв в армию

Пробка на Крымский мост со стороны полуострова выросла до 245 машин

Пробка на Крымский мост со стороны полуострова выросла до 245 машин

Что произошло за день: пятница, 14 июля

Фигуранту дела об убийстве Станислава Ржицкого предъявлено обвинение

Реальный эффективный курс рубля в январе-июне снизился на 20,3%

Индекс МосБиржи в пятницу превысил 2900 пунктов на внешнем оптимизме

В РФ расширили перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю

Путин создал Фонд по сохранению и развитию Сергиева Посада

Путин создал Фонд по сохранению и развитию Сергиева Посада

Мособлизбирком отказал в регистрации одному из пяти кандидатов в губернаторы

Мособлизбирком отказал в регистрации одному из пяти кандидатов в губернаторы

После аварии с гексафторидом урана медпомощь потребовалась 24 работникам

После аварии с гексафторидом урана медпомощь потребовалась 24 работникам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });