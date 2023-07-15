Ожидание в очереди на Крымский мост со стороны Крыма выросло до двух часов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Пробка перед Крымским мостом со стороны Крыма к 13:00 субботы выросла до 460 машин - теперь она в пять раз больше, чем в обратном направлении, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"13:00: в очереди со стороны Керчи находится 460 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в очереди со стороны Тамани находится 90 транспортных средств, о времени ожидания не сообщается.

Часом ранее в очереди со стороны Тамани находилось 250 автомобилей (время ожидания составляло около часа), со стороны Керчи - 350 автомобилей (время ожидания - около часа).

Пробки при въезде на мост в обоих направлениях возникали ранее из-за большого потока туристов и временной остановки движения. Причиной образования затора утром называлась пересменка персонала на досмотровых пунктах.

В настоящее время на Крымский мост пускают только легковые автомобили и автобусы. Все транспортные средства подлежат обязательному досмотру, причем все автобусы проходят через сканер. Туда же отправляются автомобили, владельцы которых не могут выгрузить вещи на ручной досмотр.