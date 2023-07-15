Авария поезда произошла в Краснодарском крае

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Задержка ряда поездов произошла из-за схода одной тележки вагона в составе технического поезда на участке между станциями Горячий Ключ и Саратовская в Краснодарском крае, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе СКЖД.

По ее данным, сход произошел в 14:43 по Москве. "Пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что для ликвидации последствий на место схода направлены восстановительные поезда со станций Туапсе и Тимашевская.

Как добавил представитель пресс-службы, "ожидаются задержки пассажирских поездов № 113 Санкт-Петербург - Адлер, № 460 Адлер - Тамбов, № 128 Адлер - Красноярск, № 830 "Ласточка" Аэропорт Сочи - Анапа, "Ласточка" № 804 Имеретинский Курорт - Краснодар".