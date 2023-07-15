Движение поездов в Краснодарском крае после аварии на железной дороге восстановлено

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Движение поездов между станциями Горячий Ключ и Саратовская в Краснодарском крае, остановленное из-за схода тележки вагона в составе технического поезда, восстановлено, сообщает пресс-служба СКЖД.

"Железнодорожники устранили последствия схода на участке СКЖД между станциями Саратовская и Горячий Ключ. С 17:50 мск движение поездов осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на участке между станциями Горячий Ключ и Саратовская в Краснодарском крае произошел сход одной тележки вагона в составе технического поезда. Пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются.

"В результате инцидента были задержаны шесть поездов. Время задержки составляет от 40 минут до 3 часов. Северо-Кавказская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов", - добавили в пресс-службе.