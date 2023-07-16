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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Минобороны РФ заявило о срыве атаки украинских дронов на объекты около Севастополя

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило о перехвате девяти беспилотников, которыми вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать объекты в районе Севастополя.

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семью беспилотными летательными аппаратами и двумя безэкипажными катерами полупогруженного типа по объектам на территории полуострова Крым в районе города Севастополь", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - сказано в сообщении.

"Два украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО над акваторией Черного моря на большом удалении от береговой линии. Еще пять БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув целей, потерпели крушение", - заявило Минобороны РФ.

"Также в северной части Черного моря были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района два безэкипажных катера ВСУ", - сообщило Минобороны РФ.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в воскресенье сообщил в телеграм-канале: "Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем и на подходе к бухтам".

"Наш флот во взаимодействии с силами ПВО этой ночью отразил атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе м. Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы", - сказал он.

Как заявил губернатор, "по уточненным данным, еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари".

"Итого этой ночью сбили 2 БПЛА и 5 подавили силами РЭБ. Также были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде. Сейчас в городе все спокойно", - сообщил Развожаев.

ВСУ Крым Минобороны РФ Севастополь Михаил Развожаев
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