Глава Севастополя сообщил об отражении атаки еще одного беспилотника

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нейтрализуют в воскресенье еще один беспилотник в районе Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Буквально 15 минут назад над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБом, сейчас наш флот продолжает его уничтожение на воде", - написал он в своем телеграм-канале.

Воздушная обстановка под контролем, оперативные службы наготове, уточнил губернатор.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье российские военные нейтрализовали девять беспилотников в ходе массированной атаки на Севастополь.