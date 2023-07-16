Пять человек погибли и двое пострадали в ДТП на трассе в Прикамье

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Дорожная авария с участием фуры, двух легковых автомобилей и мотоцикла унесла жизни пяти человек на трассе в Пермском крае, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого управления МВД в воскресенье

ДТП произошло около 14:45 по Москве на территории Большесосновского района Пермского края.

По предварительной информации, на 13 километре автодороги Большая Соснова - Частые водитель большегруза из-за повреждения колеса выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Cherry, Лада и мотоциклом.

"В результате ДТП погибли водитель и три пассажира иномарки, а также водитель мотоцикла", - говорится в сообщении.

Водитель фургона и пассажирка мотоцикла доставлены в больницу.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту инцидента.