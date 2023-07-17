Автомобильный поток со стороны Крыма начал движение по альтернативному маршруту

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Автомобили со стороны Крыма уже начали движение по альтернативному маршруту через пункты пропуска на севере полуострова, заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

"Уже поехали. Прибывают машины на пункты пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп", и оттуда уже по новым территориям они отправляются по альтернативному сухопутному маршруту", - сказал Крючков в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, движение проходит по новым регионам с выходом в сторону Ростова-на-Дону. На пунктах пропуска ускорена процедура досмотра.

В 04:20 по московскому времени понедельника глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Кубани. Движение автомобилей и поездов по нему было остановлено. Железнодорожное сообщение восстановили около 9:00.

Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.

В Национальном террористическом комитете (НАК) произошедшее назвали терактом, совершенным украинскими беспилотными надводными аппаратами. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.