Эксперты выясняют возможность реверсивного автомобильного движения по Крымскому мосту

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Одна из автомобильных ниток Крымского моста частично разрушена, вторую обследуют в том числе на возможность запуска реверсивного движения. Об этом сообщил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

"Одна часть моста разрушена очень значительно. По второй части сейчас ведется экспертиза. До конца дня, я думаю, мы уже будем знать, если по ней возможно будет восстановить движение, то для нас это будет очень хорошая новость. Хотя бы в реверсивном способе движение будет восстановлено", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Константинов отметил также, что железнодорожная часть моста выдержала взрыв, движение поездов по ней возобновлено.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), Крымский мост был атакован ночью в понедельник двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Повреждена автодорожная часть. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту остановлено. Для них доступны два варианта передвижения: маршрут через новые регионы и паромная переправа. Железнодорожное сообщение возобновили утром.

В результате атаки на мост погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.