Минобороны РФ заявило об отражении 13 атак ВСУ на донецком направлении

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки отразили 13 атак вооружённых сил Украины на донецком направлении, еще две - на красно-лиманском, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"На донецком направлении в результате слаженных и мужественных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 13 атак противника в районах населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Курдюмовка, Первомайское и Марьинка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что в ходе боевых действий на донецком направлении "уничтожено до 320 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица "Мста-Б", две противотанковые пушки "Рапира", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50".

На красно-лиманском направлении, сообщил он, подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской народной республики, Терны, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики.

"Отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка Луганской народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

"За сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что на южно-донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенных пунктов Урожайное и Левадное Запорожской области.

На запорожском направлении, сообщил Конашенков, действиями российских войск поражены скопления живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Марфополь, Новоселовка, Щербаки и Пятихатки Запорожской области.

В районе населенного пункта Чаривное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, сказал Конашенков.

"Потери противника на данных направлениях составили до 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, три гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - сообщил он.

По словам Конашенкова, на купянском направлении действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской народной республики, Синьковка и Ивановка Харьковской области.

"Потери ВСУ составили до 35 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", - сообщил он.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Верба", а также самоходная артиллерийская установка "Акация"", - сообщил Конашенков.

Уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Лиман", 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка (ЛНР), Краматорск и Водяное (ДНР), также уничтожен склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ в районе Малой Токмачки Запорожской области, сказал Конашенков.

"В районе города Краматорск (ДНР) уничтожен склад топлива для военной техники оперативно-тактической группы "Лиман", - сказал Конашенков.

Он заявил, что всего за сутки армия РФ нанесла удары по 73 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 68 районах.

За сутки перехвачены три ракеты Storm Shadow и три снаряда системы HIMARS, уничтожены 19 украинских беспилотников в ряде районов ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщил Конашенков.

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