В РФ продлили упрощенный порядок сертификации до сентября 2024 года

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение продлить до 1 сентября 2024 года упрощенный порядок подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции техрегламентам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

"С марта прошлого года мы запустили упрощенный порядок подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов, а также национальным и межгосударственным стандартам. Это была временная мера, которая разрешала производителям, импортерам не проводить длительные лабораторные исследования товаров, ограничиваясь предоставлением деклараций об их соответствии заявленным характеристикам", - напомнил он.

"Такой механизм продлен до 1 сентября следующего года (с 1 сентября 2023 г - ИФ)", - сказал Мишустин о принятом решении.

По его словам, правительство при этом усовершенствовало процедуру – "теперь обязательную сертификацию можно будет проводить в течение 6 месяцев после вывода продукции на рынок".

"Это поможет оградить наших граждан от некачественных, а иногда и просто опасных товаров и вместе с тем даст предпринимателям больше времени, для того чтобы завершить перестройку своих бизнес-процессов в новых непростых условиях", - отметил премьер-министр.