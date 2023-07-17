В Думе согласовали поправки о праве регионов закупать лекарства у единственного поставщика

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Госдуме согласовали поправки к законопроекту (№119762-8 об изменении закона "О контрактной системе", 44-ФЗ), которые предоставляют регионам право проводить закупки лекарственных средств у единственного поставщика, являющегося региональным ГУПом или региональной госкомпанией.

Текст законопроекта подготовлен ко II чтению.

Эти поправки предусматривают продление до 30 июня 2024 года срока действия положения, по которому регионы имеют право определять уполномоченные организации по централизованному снабжению медицинских учреждений. Соответственно с 1 июля 2024 года регионы должны получить право определять соответствующий региональный ГУП или региональную госкомпанию единственным поставщиком необходимых лекарственных средств для местных медучреждений и государственных аптек.

В ведение этих едпоставщиков предлагается включить поставку лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, специализированных продуктов лечебного питания, медицинских изделий, средств для дезинфекции, медицинского оборудования и расходных материалов к нему, а также услуг по хранению и доставке соответствующих товаров, по ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования.

Первое чтение законопроект прошел осенью 2022 года. Тогда он предусматривал сохранение действующего механизма до 1 января 2025 года. Депутат Айрат Фаррахов отмечал, что эти поправки направлены на сохранение эффективно работающей в 15 регионах централизованной системы обеспечений государственных медучреждений лекарственными препаратами. При этом необходимость предложенной поправки к 44-ФЗ объяснялась тем, что с 1 июля 2023 года, согласно новым положениям 44-ФЗ, регионы потеряют (в настоящее время уже потеряли - ИФ) возможность определять уполномоченною организацию по централизованному обеспечению региональных медучреждений лекарственными препаратами.

"Реализация упомянутой нормы повлечет за собой глобальную реформу результативной системы закупок, выстроенной субъектами РФ для реализации социальных нужд, и приведет к дополнительным расходам бюджетов субъектов РФ и, соответственно, снизит доступность лекарственных средств и медицинских изделий для населения, - говорилось в пояснительной записке к законопроекту. - Кроме того, данное изменение кардинально изменит существующий несколько десятилетий порядок централизованного обеспечения медицинских организаций субъекта РФ лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения".