Правительство анонсировало создание системы обмена информацией для борьбы с отмыванием

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В России начали создавать международную систему обмена информацией со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которая станет одним из инструментов противодействия легализации незаконно полученных доходов.

Как сообщает сайт правительства, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 8,5 млн рублей для финансирования в 2023 году работ по техническому проектированию и созданию прототипа системы. Этим занимаются сотрудники Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

Систему обмена информацией планируется создать на основе отечественных технологий в 2023-2026 годах. Она будет включать в себя закрытые каналы коммуникаций с дружественными России государствами. Координатором работ по созданию системы станет Росфинмониторинг.