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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Дума увеличила "период охлаждения" при страховании потребкредитов с 14 до 30 дней

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Граждане, решившие взять потребительский кредит и застраховать его по договору личного страхования, смогут отказаться от договора и вернуть страховую премию (или ее часть) в течение 30 дней со дня его заключения, следует из принятого в третьем чтении закона.

Сейчас "период охлаждения" по страховкам при потребительском кредитовании составляет 14 дней, норма была введена в 2019 году.

Принятые парламентом поправки были внесены ко второму чтению законопроекта № 48749-8 об изменении порядка расчета полной стоимости потребительского кредита.

"В случае отказа заемщика, являющегося страхователем по договору добровольного страхования, заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа), от такого договора добровольного страхования в течение тридцати календарных дней со дня его заключения страховщик обязан возвратить заемщику уплаченную страховую премию в полном объеме в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня получения письменного заявления заемщика об отказе от договора добровольного страхования", - говорится в новой редакции закона о потребительском кредите.

Положения настоящей части будут применяться только при отсутствии событий, имеющих признаки страхового случая.

В рамках первого чтения предполагалось увеличить "период охлаждения" до срока вплоть до пяти календарных дней после даты первого платежа по кредитному договору, при этом минимальный "период охлаждения" не менялся и составлял 14 календарных дней.

Из принятого закона также убрали норму о том, что срок действия потребительского кредита (займа) без обеспечения не может превышать 5 лет.

Документ вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Госдума
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