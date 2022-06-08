Законопроект об ограничениях для необеспеченных потребкредитов принят в I чтении

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит ряд ограничений в сфере потребительского кредитования, в частности, необеспеченные потребительские кредиты можно будет выдавать на срок не более пяти лет.

Документ (N 48749-8) в декабре 2021 г. внес в парламент зампред Совета Федерации Николай Журавлев и глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

Предлагаемые ограничения для необеспеченных потребкредитов

"В целях ограничения рисков чрезмерной закредитованности населения и снижения долговой нагрузки предусмотрена норма по ограничению сроков необеспеченных потребительских кредитов (займов). Договор потребительского кредита (займа) без обеспечения не может быть заключен на срок, превышающий 5 лет", - говорится в пояснительных материалах.

Исключение составят потребительские кредиты, выдаваемые в рамках государственных программ, предусматривающих субсидирование из федерального бюджета. Например, кредит на благоустройство для жителей села.

Принятый в первом чтении законопроект также уточняет порядок расчета полной стоимости кредита (ПСК). Согласно законопроекту, в расчет ПСК, помимо платежей по погашению основной суммы долга и процентов, предлагается включать любые иные платежи заемщика в пользу кредитора или третьих лиц, если кредит выдается при условии получения и оплаты дополнительных услуг и это указывается при оформлении кредитного договора. Кредитор, предлагающий заемщику дополнительные услуги к кредитному договору, будет обязан также предложить альтернативный вариант кредита без этих услуг, с расчетом по нему ПСК и информированием заемщика о размере этой ПСК. При этом включение в расчет ПСК платежей не зависит от того, за счет собственных либо заемных средств они уплачиваются заемщиком.

Кроме того, если по договору потребительского кредита предусмотрено несколько ставок, которые применяются в зависимости от поведения заемщика (например, если с кредитной карты снимаются деньги, то одна ставка, а если делается платеж по ней - то другая), предлагается рассчитывать ПСК, исходя из максимальной и минимальной суммы платежей, возможных к уплате.

Предлагается также увеличить "период охлаждения" в отношении дополнительных услуг: заемщик должен иметь возможность отказаться от них в срок вплоть до пяти календарных дней после даты первого платежа по кредитному договору, при этом минимальным "периодом охлаждения" останутся 14 календарных дней. Эта норма предлагается, потому что нередко гражданин обнаруживает, что стоимость кредита для него слишком высока, только при совершении первого платежа.

Реклама услуг, связанных с предоставлением потребительского кредита или ипотечного займа, не должна содержать указание на его стоимость в процентах годовых, а только полную ПСК либо диапазон значений ПСК. Если помимо ПСК реклама содержит еще какое-то условие, влияющее на его стоимость, то она должна содержать все остальные условия, определяющие полную стоимость кредита.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.