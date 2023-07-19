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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Спиртзавод попал под обстрел в курском селе Теткино

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны спиртзавода на территории Глушковского района.

"Посёлок Тёткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Насчитали восемь прилётов. Повреждены газовая труба, хозпостройки и ограждения на территории спиртзавода", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Он отметил, что пострадавших среди мирного населения и разрушений нет.

Роман Старовойт Теткино Курская область
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