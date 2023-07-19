Ряд российских частных клиник с 1 августа смогут консультировать пациентов онлайн

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешило 15 частным медицинским организациям с 1 августа проводить телемедицинские консультации пациентов в рамках экспериментального правового режима, сообщил в среду глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Начиная с 1 августа на всей территории России появятся правовые основания для апробации нескольких телемедицинских технологий. В эксперименте 15 компаний, но их число может быть увеличено. Столь обширное количество участников еще раз подчеркивает заинтересованность бизнеса как можно скорее подтвердить эффективность телемедицинских технологий и предоставить востребованные населением услуги", - приводит слова Решетникова пресс-служба Минэкономразвития.

Постановлении об установлении нового экспериментального правового режима подписал премьер Михаил Мишустин, отмечается в сообщении.

Пациенты клиник, участвующих в эксперименте, смогут выбирать доступных для онлайн консультации врачей из различных регионов, городов и подразделений своей медорганизации, и в дальнейшем менять их.

В эксперименте участвуют 15 медицинских организаций с соответствующей лицензией и IT-инфраструктурой, включая "РЖД-Медицина", АО "Группа компаний "Медси", Сбер (ООО "ИННОВАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА"), ООО "Доктор рядом", ООО "М-ЛАЙН", ООО "РенКлиника" и АО "Европейский Медицинский Центр", сообщили в министерстве.