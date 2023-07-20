В Думу внесли законопроект об ответственности военпредов за нарушение условий госконтракта

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект об ответственности военных представителей госзаказчика за нарушение условий госконтракта, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, один из авторов законопроекта Андрей Турчак.

"Рабочая группа по СВО внесла в Госдуму законопроект об ответственности военных представителей госзаказчика за нарушение условий госконтракта", - написал Турчак в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что в настоящее "военпреды формально не являются должностными лицами госзаказчика, хотя им делегируются такие функции, как контроль качества и приемка военной продукции".

При этом все должностные лица госзаказчика, если они работают по гособоронзаказу, за нарушение условий госконтракта по гособоронзаказу несут ответственность - вплоть до уголовной.

Теперь же, согласно законопроекту, ответственность в качестве предупреждения либо штрафа в 30-50 тыс. рублей будут нести и военпреды.

"Мера направлена в первую очередь на предупреждение распространения таких нарушений в условиях СВО", - говорится в пояснительной записке к законопроекту 406077-8.