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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Законопроект об освобождении от НДС туроператоров принят во II чтении

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который освобождает с 1 июля 2023 г. по 30 июня 2027 г. от НДС организации, осуществляющие туроператорскую деятельность и реализующие туристский продукт в сфере внутреннего или въездного туризма.

Поправки (№369931-8) были внесены ко второму чтению законопроекта о реализации основных направлений налоговой политики.

Ранее от уплаты НДС были освобождены гостиницы, а также организации транспортного обслуживания. При этом туроператоры, бронируя места в гостиницах и транспортные услуги, были вынуждены работать с НДС.

"В настоящее время в стране функционирует порядка 4250 туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма. Большинство из них подходят под параметры малого и среднего бизнеса и находятся на упрощенной системе налогообложения", - поясняли ранее в Минэкономразвития.

По оценкам Минфина, освобождение от уплаты НДС обеспечит отрасли 4,2 млрд рублей.

Госдума
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