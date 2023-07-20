Закон о борьбе с цифровыми монополиями принят Госдумой

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении закон о штрафах за повторное неисполнение предписаний Федеральной антимонопольной службы в связи с монопольной деятельностью на цифровых товарных рынках.

Инициированный правительством РФ закон устанавливает административную ответственность за повторное неисполнение в установленный срок законного решения, предписания ФАС в виде дисквалификации должностных лиц на срок от одного до трех лет.

Для юридических лиц предусматривается двукратное увеличение ранее наложенного административного штрафа, но не более 1/50 совокупного размера выручки от реализации товаров (работ, услуг) правонарушителя за календарный год и не менее 100 тысяч рублей.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года.

Закон внесен в составе "пятого антимонопольного пакета" вместе с законопроектом "О внесении изменений в федеральный закон "О защите конкуренции" и направлен на формирование модели ответственности за использование программ для электронных вычислительных машин (цифровых алгоритмов) в качестве инструмента реализации антиконкурентных соглашений и на введение дополнительной ответственности за повторное неисполнение предписания антимонопольного органа.

Существующая в настоящее время санкция в КоАП, предусматривающая максимальный размер штрафа в сумме 500 тысяч рублей, не обеспечивает в полной мере достижение целей понуждения к исполнению законных предписаний антимонопольного органа. В некоторых случаях противоправное поведение продолжается, несмотря на применение указанных санкций, отметили разработчики закона.

В пояснительной записке отмечается, что в сентябре 2015 года ФАС России признала Google виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android и выдала предписание об устранении нарушений. В ноябре 2015 г. ФАС России привлекла Google Inc. и Google Ireland Limited к административной ответственности за неисполнение предписания, оштрафовав каждую из компаний на 500 тысяч рублей, и продлила срок исполнения предписания.

Вместе с тем предписание антимонопольного органа продолжало не исполняться, в связи с чем ФАС России была вынуждена обратиться в суд с требованием о понуждении исполнения предписания, что в конечном итоге способствовало исполнению предписания.

Согласно ведомственной статистике ФАС России в 2021 году антимонопольные органы были вынуждены обратиться в суды с требованиями о понуждении исполнения предписаний 25 раз, что больше в четыре раза по сравнению с 2020 и 2019 годами, говорится в пояснительной записке.