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В Думу внесли законопроект о развитии маркетплейсов товарного рынка

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект для создания условий по развитию маркетплейсов товарного рынка.

Авторы законопроекта указывают, что существующая биржевая инфраструктура для торговли товарами ориентирована в основном на участников крупнооптового рынка. При этом в связи с растущим спросом на развитие альтернативных сервисов, ориентированных на мелкооптовый сегмент рынка, Банк России еще в декабре 2021 года выдал первую лицензию торговой системы. Ее получило ООО "Центральная торговая система" ("ЦТС").

Документ (№407517-8) вносит изменения в закон "Об организованных торгах", устанавливая регуляторные послабления для маркетплейсов товарного рынка, которые после получения лицензии Банка России могут оказывать услуги для заключения сделок купли-продажи.

В частности, минимальный размер собственных средств для площадок, оказывающих услуги по проведению торгов только на товарном рынке, предлагается снизить с 50 млн до 5 млн рублей. При этом для недопущения регуляторного арбитража с биржами годовой объем торгов не должен будет превышать установленное нормативным актом Банка России значение.

Кроме того, законопроект освобождает такие площадки от обязанности проведения внутреннего аудита. Квалификационные требования для топ-менеджмента также будут установлены на уровне нормативного акта ЦБ.

В пояснительной записке указано, что законопроект направлен на упрощение допуска новых участников к организованному товарному рынку, развитие мелкооптового сегмента и системы национальных индикаторов на товары, а также снижение зависимости от информации зарубежных ценовых агентств.

Госдума
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