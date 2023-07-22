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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

В Якутии горит более 630 тыс. га леса

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Лесными пожарами в Якутии охвачено более 633 тыс. га леса, сообщает в субботу оперативный штаб региона.

"За прошедшие сутки (...) в Якутии ликвидировали четыре лесных пожара общей площадью 15 тыс. 840 га. Обнаружено четыре новых лесных пожара на площади 666 га. Всего на начало суток действуют 63 лесных пожара на площади 633 тыс. 124 га и один ландшафтный (пожар - ИФ) на площади 493 га", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным оперштаба, три возгорания локализованы на площади почти 29 тыс. га, включая ландшафтный пожар в трех километрах от села Соболох Момского района.

В тушении участвуют около 600 человек, задействованы 14 единиц техники и авиация.

"Все пожары возникли из-за грозовой активности. Большинство находится в зоне контроля, на труднодоступных и удаленных местностях", - отмечается в релизе.

В связи со сложной лесопожарной обстановкой в трех сопредельных регионах - Якутии, Амурской области и Хабаровском крае введен режим ЧС межрегионального уровня.

Якутия
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