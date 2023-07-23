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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:12

В "Роскосмосе" заявили о важности разработки международных "правил космического движения"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Международные правила, согласно которым страны будут запускать на орбиту спутники и управлять их движением во избежание опасных ситуаций, могут появиться через пять лет, считает исполнительный директор "Роскосмоса" Александр Блошенко.

"Можно предположить, что в течение пяти лет будут разработаны международные правила космического движения по аналогии в воздушным движением", - сказал Блошенко в ходе визита в ЮАР.

По его словам, планы космических держав свидетельствуют, что к 2030 году число спутников вокруг Земли превысит 100 тысяч.

При этом Блошенко не согласился с мнением, что "космос большой, и в нем всем хватит места". Он пояснил, что привлекательные орбиты ограничены, и их "перенаселенность" будет приводить к опасным ситуациям.

Роскосмос
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