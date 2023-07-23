Кровля спорткомплекса "Динамо" загорелась на площади 300 кв. м во Владикавказе

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Спасатели борются с пожаром в спорткомплексе "Динамо" во Владикавказе, где загорелась кровля в зале тяжелой атлетики, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по республике Северная Осетия-Алания.

"23 июля в 21:00 мск в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в городе Владикавказе по улице Пашковского, 1. (...) По прибытии на место происшествия выяснилось, что горит кровля зала тяжелой атлетики спорткомплекса "Динамо" на площади примерно 300 кв. метров", - говорится в сообщении.

Позднее пресс-служба проинформировала о ликвидации открытого огня.