Президент РФ отметил увеличение товарооборота со странами Африки в 2022 году

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Товарооборот РФ и стран Африки в прошлом году достиг почти $18 млрд, однако потенциал партнерства гораздо выше, заявил российский президент Владимир Путин.

"Хотел бы с удовлетворением отметить, что товарооборот России со странами Африки в 2022 году увеличился и достиг почти 18 миллиардов долларов США", - написал он в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля.

"Однако все мы хорошо понимаем, что потенциал нашего торгово-экономического партнерства гораздо выше", - отметил глава государства.

По его словам, российские компании заинтересованы активнее работать на континенте в сфере высоких технологий и геологоразведке, в топливно-энергетическом комплексе, включая атомную энергетику, в химической промышленности, в добыче полезных ископаемых и транспортном машиностроении, в сельском хозяйстве и рыболовстве.

"Происходящие в мире изменения требуют поиска решений, связанных с налаживанием новых транспортно-логистических цепочек, формированием валютно-финансовой системы и механизмов взаимных расчетов, безопасных и свободных от неблагоприятных внешних воздействий", - подчеркнул российский лидер.