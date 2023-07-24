Массовая драка с перестрелкой произошла на юге Сахалина, задержаны шесть человек

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Два уголовных дела возбудила полиция по фактам массовой драки со стрельбой в минувшую субботу в городе Долинске на юге Сахалина, задержаны шестеро подозреваемых, сообщила пресс-служба УМВД по Сахалинской области.

"По факту драки, произошедшей 22 июля на проспекте Победы в городе Долинске, возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия) и 213 УК РФ (хулиганство), по которым в настоящий момент проводятся оперативно-следственные действия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сообщение о драке со стрельбой возле магазина в Долинске поступило в местное отделение полиции вечером в субботу. Участники потасовки, "пытаясь скрыться с места происшествия, совершили ДТП".

Сотрудники полиции задержали шестерых подозреваемых, устанавливаются обстоятельства происшествия.

В местных соцсетях очевидцы выложили многочисленные видео, на которых запечатлены фрагменты драки, столкновения автомобилей, слышны выстрелы. По словам очевидцев, возле одного из автомобилей "лежал окровавленный мужчина, подъехал другой автомобиль, оттуда вышли люди, забрали раненого и увезли".

Еще одно уголовное дело возбудила полиция по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

Там подтвердили информацию, что один человек пострадал, "он жив". Расследование уголовных по массовой драке и стрельбе прокуратура взяла на контроль, отметили в пресс-службе.