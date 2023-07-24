В Москве возобновилось движение по Комсомольскому проспекту

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Москве возобновилось движение по Комсомольскому проспекту, который перекрывали рано утром после падения обломков беспилотников. Об этом сообщил городской Департамент транспорта.

"Движение в сторону центра восстановлено полностью, в направлении области движение восстановлено по 3 и 4 полосам движения", - говорится в сообщении.

С примерно 4:30 движение по участку проспекта от 1-й Фрунзенской улицы до Никольской церкви перекрывали в обе стороны.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что около 4 часов утра в Москве были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, обошлось без жертв и серьезных разрушений.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, всего в центре столицы в ночь на понедельник рухнули два БПЛА. "Один беспилотник разбился на проспекте Лихачева в Даниловском районе, другой, по предварительным данным, был сбит на Комсомольском проспекте в Хамовниках", - сказали в экстренных службах.

Проспект Лихачева также перекрыли, пока перекрытие не снято.